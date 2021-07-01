إحصاء: انخفاض مؤشر البطالة في روسيا إلى 4.9 % في مايو

إحصاء: انخفاض مؤشر البطالة في روسيا إلى 4.9 % في مايو

روسيا – انخفض مؤشر البطالة في روسيا بحسب بيانات شهر مايو 2021 إلى 4.9 في المئة، وذلك بعد أن بلغ المؤشر 5.2 في المئة في أبريل الماضي.

وأشارت بيانات هيئة الإحصاء الروسية “روس ستات” إلى أنه “في مايو للعام 2021 تم تصنيف 3.7 مليون شخص في سن 15 عاما فأكثر على أنهم عاطلون عن العمل (وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية)، وبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر في شهر مايو 4.9 في المئة (دون استثناء العامل موسمي)”.

وعلى صعيد متصل، تسارعت وتيرة نمو مستوى الدخل الحقيقي في روسيا خلال شهر أبريل إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي من 1.8 في المئة في مارس.

وبالمقارنة مع شهر مارس 2021، ارتفعت الأجور الحقيقية في روسيا خلال شهر أبريل بنسبة 2.5 في المئة في الفترة من يناير إلى أبريل، كما ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي.

وورد في التقرير أن “متوسط ​​الأجور الإجمالية الشهرية لموظفي المؤسسات في أبريل 2021 بلغ 56614 روبل وزاد بنسبة 13.8 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق”.

المصدر: “سبوتنيك”