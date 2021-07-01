إيران – عين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الخميس، غلام حسين محسن إيجئي، رئيسا للسلطة القضائية خلفا لابراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للبلاد في يونيو الماضي.

وكان إيجئي يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، فيما شغل سابقا منصب المتحدث باسمها.

وأفاد مراسلنا، بأن ‏‎إيجئي عمل كذلك مدعيا عاما لإيران ما بين العامين 2009 و2013، وقبلها عمل وزيرا للاستخبارت في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى (2005-2009).

كما عمل إيجئي رئيسا لمحكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.

المصدر: RT