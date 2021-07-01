الأردن – أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة البلاغ رقم (39) والذي يحدد الإجراءات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الخميس في ظل تداعيات أزمة كورونا.

وقررت الحكومة الأردنية تخفيف ساعات حظر تجوال الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة لتصبح من الساعة الواحدة ليلا بدلا من الحادية عشرة ليلا في السابق وحتى الساعة السادسة صباحا في جميع أيام الأسبوع، لكن يسمح لمن حصل على شهادة لقاح كوفيد- 19 (جرعتين) بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.

ويستثني البلاغ المنشآت في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي من ساعات الإغلاق، لتفتح أبوابها بشكل كامل على مدار 24 ساعة.

كما سمح بفتح صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات في المنشآت الفندقية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك وبنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية على أن لا تزيد على (100) شخص، وتفتح الملاعب والصالات الرياضية ويسمح بتواجد الجمهور فيها بنسبة لا تزيد على (30%) من طاقتها الاستيعابية.

وسمح القرار بإجراء الامتحانات المهنية شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقررها الجهات المعنية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية