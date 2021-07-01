الأمم المتحدة: لا معلومات لدينا عن أي حادث خطير متعلق بكوفيد في كوريا الشمالية

الأمم المتحدة: لا معلومات لدينا عن أي حادث خطير متعلق بكوفيد في كوريا الشمالية

كوريا ش – أكدت الأمم المتحدة أنها لا تمتلك أي معلومات عن “حادث خطير” متعلق بفيروس كورونا في كوريا الشمالية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي امس: “نحن على اتصال مع فريقنا (في كوريا الشمالية). والآن لا توجد أي معلومات لدى المنسق والفريق عن أي حادث”.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل متابعة الأوضاع في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تمتلك معلومات حديثة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد.

وقال: “لم تكن هناك أي معلومات محددة عن أي موجة (من الإصابات)”.

وجاء ذلك تعليقا على ما نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية من المعلومات حول أن زعيم البلاد كيم جونغ أون انتقد المسؤولين في الجمهورية بسبب “حادث خطير” متعلق بالوضع الوبائي في كوريا الشمالية.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من المعلومات عن “الحادث” المذكور أو الوضع الوبائي في كوريا الشمالية.

المصدر: “نوفوستي”