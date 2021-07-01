الجزائر – أكد الوزير الأول الجزائري الجديد، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم امس إنه مصمم على التطبيق “الفعال” لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون.

وأعرب بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة عقب مراسم استلام مهامه الجديدة كوزير أول، خلفا لعبد العزيز جراد، عن شكره للرئيس “على الثقة التي وضعها في شخصه”، مؤكدا عزمه على “العمل بكل ما أوتي من جهد وقوة للتكفل بالمهام الجسيمة” الموكلة إليه من أجل “المضي قدما في تطوير بلدنا المفدى”.

كما أبدى استعداده للعمل مع “كل الطاقم الحكومي كرجل واحد من أجل رفع كل التحديات التي تواجهنا، خاصة الاقتصاد الجزائري”.

وأشار إلى أن برنامج الرئيس تبون “النهضوي”، سيسمح للجزائر باجتياز هذه المرحلة “بسلام” و”الانطلاق في التنمية الاقتصادية المرجوة”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية