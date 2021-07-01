الجزائر – أكد مدير الديوان المهني للحليب ومشتقاته في الجزائر، خالد سوالمية، اليوم الخميس، أن شحنة مسحوق حليب مستورد تحتوي على حاوية واحدة من أصل 20 حاوية عثر بها على مادة الأسمنت الأبيض.

وأوضح مدير الديوان خلال ندوة صحفية حول الموضوع، أنه في إطار المراقبة التقنية عل مستوى ميناء وهران تم الأحد الماضي اكتشاف حاوية تحمل الأسمنت الأبيض عوضا عن بودرة الحليب.

وكشف سوالمية أنه بعد تحقيق الفرق المختصة تم إصدار شهادة بعدم دخول كافة الشحنة، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة عملية إرجاع الشحنة إلى المورد وفي انتظار نتائج التحقيقات.

وفي هذا الصدد قال سوالمية، أن المتعامل الأرجنتيني يتعامل مع الديوان منذ سنة 2016 ولم يسبق أن حدث مثل هذه المشكلة.

وكشف المدير الجهوي للتجارة بولاية وهران، فيصل طيب، تفاصيل محاولة إدخال 26 طنا من الأسمنت ضمن حاويات الحليب.

وكانت منظمة حماية المستهلك أعلنت عن اكتشاف حاوية من بودرة الحليب غير قابلة للاستهلاك، قام الديوان الوطني للحليب باستيرادها عن طريق شركة أجنبية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أنه بلغها من مصادر عن اكتشاف حاوية من شحنة كاملة من بودة الحليب استوردها الديوان الوطني للحليب “ONIL” عن طريق شركة أجنبية”.

وأشارت إلى أن الباخرة التي كانت تنقل الحمولة قد رست بميناء وهران، وكانت هذه الحاوية تحتوي على أكياس بودرة حليب مشكوك في نوعيتها غير قابلة للاستهلاك.

المصدر: “الشروق”