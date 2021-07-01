ليبيا – استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الاربعاء، وفدًا من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابع لبعثة الأمم المتحدة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء تناول دعم عملية استقرار ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية، خاصة الموسسة العسكرية لما لها من هام في عملية الاستقرار.

وناقش اللقاء الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم جهود وقف إطلاق النار، ومراجعة أداء البعثة الأممية للدعم، وتحسين أداء عملها في دعم ليبيا.

وفي ختام اللقاء، عبر رئيس الوفد عن سعادته للقاء رئيس الحكومة، شاكرًا إياه على صراحته في طرح المواضيع الحساسة، وإعطائه الصورة الحقيقة للوضع في ليبيا.

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