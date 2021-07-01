لندن – تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بفوزه اليوم الأربعاء على البيلاروسي إيغور غيراسيموف.

وحسم خاتشانوف المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات نظيفة، نتائجها: 6-1 و7-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و48 دقيقة.

وسيواجه النجم الروسي البالغ 25 عاما في الدور الرابع للبطولة العريقة التي تقام على الأراضي العشبية، الأمريكي فرانسيس تيافوي الفائز بدوره على الكندي فاسيك بوسبيسيل بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru