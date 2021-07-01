ليبيا – علق أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال سليمان الشحومي على أزمة الكهرباء متسائلًا: “هل حل أزمة الكهرباء بزيادة تخصيص المبالغ لإجراء الصيانات المتعطلة وتحسين قدرة خطوط النقل والربط الشبكي؟ أم بزيادة الإنفاق لرفع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء؟ وهل هذان الخياران يمكن أن يسيرا معًا؟ وما تأثير الشكوك في المقدرة الإدارية لشركة الكهرباء في إدارة عمليات التعاقد بشفافية؟ وهل الشركة في حاجة لإعادة هيكلة متخصصة وشاملة؟”.

الشحومي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هل الأزمة في حاجة لفك الاشتباك بين إنتاج الطاقة من قبل الشركة وتوزيعها وبيعها من قبل مشغلين متخصصين وفقًا لأسس اقتصادية؟ وهل نحن في متسع من الوقت لطرح مثل هذه الحلول الاستراتجية ذات المدى الطويل لتحقيق التحسن الشامل المنشود؟ أم أنها قد تدخلنا في دوامة أكبر؟”.

وأضاف: “هل المنظومة الحالية للتوليد والتشغيل والصيانة والتحصيل قادرة على إدارة التحولات الجذرية الآن؟ ماذا يمكن عمله في المدى القريب؟ وهل الأزمة يمكن أن تنتهي قريبًا أم أن الأمر ليس إلا انعكاسًا للوضع الشائك الذي تعيشه ليبيا؟”.