ليبيا – كشف العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي ما تضمنه ملتقى لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الموازي في طرابلس و خمسة الوفاق باللجنة العسكرية، الذي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بحضور عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي؛ حيث ناقش العديد من الأمور العسكرية مع القادة العسكريين، في الغرف المشتركة سرت الجفرة.

الشويهدي الموالي بشدة لتركيا وقطر قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن الحديث تمحور على فتح الطريق بين الشرق والغرب ومحاولة تذليل العقوبات لتوحيد المؤسسة العسكرية بحضور المدعي العسكري العام.

وأشار إلى أنه تم طرح العديد من العوائق والصعوبات التي تحول دون توحيد المؤسسة العسكرية، وتخطيها ليس بالأمر المستحيل بحسب قوله. مضيفًا: “هناك صعوبات من الناحية القانونية، في المنطقة الشرقية يُعمل بقانون رقم 11 من سنة 2015، وهو الذي يضم تركيبة الجيش والقيادة العامة. وفي المنطقة الغربية يُعمل بقانون صادر عن المجلس الانتقالي والمعدل من المؤتمر الوطني 30-13، وهو لا يوجد فيه منصب قائد عام، وهنا عوائق قانونية وضحها المدعي العام العسكري، وهناك لجنة تعمل على حل الأمور القانونية”.

كما تابع: “دعوة المجلس الرئاسي جاءت من لجنة الـ 5+5، وهي من أرسلت رسالة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس النواب بالحث على أن يكون هناك وزير دفاع للمؤسسة العسكرية، وكان في رسالتهم أنهم يريدون وزيرًا للدفاع قبل إقرار الميزانية، العسكريون دائمًا لهم خصوصية حتى من ناحية الوزارة، والآن عدم وجود وزير دفاع يربك المشهد بالنسبة للعسكريين، وهذا حديث للعسكرين سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية”.

وبيّن أنه حتى في خارطة الطريق واتفاق جنيف الأولويات مرتبة والانتخابات تأتي بعد توحيد المؤسسة العسكرية؛ لذلك الذهاب للانتخابات بهذه الطريقة يعني عدم وجود ضمان لنجاحها والاعتراف بنتائجها، خاصة في حال لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية في أسرع وقت، مؤكدًا على ضرورة النظر في مسألة المؤسسة العسكرية.