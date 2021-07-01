العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تحقيق 6 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر يونيو الماضي.

وذكرت في بيان صحفي، أن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (86) مليونا و(765) ألفا و(589) برميلا، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(141) مليونا و(77) ألف دولار”.

وأضافت، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (83) مليونا و(690) ألفا و (352) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت (3) ملايين و(75) ألفا و(237) برميلا”.

وأشارت إلى أن “معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(892) ألف برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (70.778 ) دولارا”.

المصدر: RT