ليبيا – دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن انتخابات ديسمبر المقبل هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء قال: “إن انتخابات ديسمبر هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي وخاضعة للمساءلة كوسيلة لضمان الاستقرار والازدهار وتقديم الخدمات العامة لرفاهية الليبيين”.