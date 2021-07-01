ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان أن موجة الحر الحالية ستنتهي رسميًا الاثنين المقبل على مناطق شمال غرب ليبيا.

رمضان وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أنها أطول موجة حر تضرب البلاد من حيث طول الأيام، حيث سجلت نحو 15 يومًا متتالية.

وبين مدير مكتب الإعلام أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذه الموجة كانت في مدينة زوارة بـ 47مْ، موضحًا أن قياس درجات الحرارة شمل فقط المناطق التي بها فروع للمركز، ولا تشمل كافة المناطق.