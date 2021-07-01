مصر – أقر مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وقطاع النقل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الاتفاقيات التي تم إقرارها، هي “اتفاق تمويل تنموي بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار، اتفاق تمويل تنموي بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362.9 مليون يورو، ما يعادل 430.03 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاق تمويل تنموي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو، ما يعادل 172 مليون دولار”.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات الإنمائية الميسرة، في دعم جهود الدول المختلفة لتنفيذ استراتيجيات التنمية، ودعم توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تتسم به من شروط ميسرة على مستوى الفائدة التي تدور حول 1.5-2% وفترات السماح والسداد طويلة الأجل.

وشددت المشاط على أن الاتفاقيات الجديدة تعزز جهود مصر للتحول نحو منظومة نقل مستدام وتطوير خدمات الرعاية الصحية، مؤكدة أن وزارتها تحرص على دفع الجهود التنموية للدولة في مختلف المجالات من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

المصدر: RT