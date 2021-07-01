ليبيا – قال المسؤول الإعلامي لبلدية سبها أسامة الوافي إن مشكلة الكهرباء ممتدة منذ نحو 12 عامًا حتى الآن.

الوافي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أضاف: “عملت الحكومة على حل الأزمة من خلال وجود محطة أوباري الغازية بقوة 6 ميغاوات، وهي تستطيع تغذية المنطقة كلها، إلا أن العائق وراء عدم تشغليها هو تعرض مهندسيها الأجانب منذ فترة للاختطاف؛ مما أدى إلى عدم استكمالها حتى الآن، وأصبح الجنوب الليبي على سبيل المثال يعاني الأمرين من انقطاع الكهرباء”.

ولفت إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء في الجنوب الذي يضم 16 بلدية في تحسن مستمر مقارنة بالسنوات السابقة.

الوافي اختتم: “الكهرباء كان يمكن أن تنقطع لمدة 12 يومًا متتاليًا قبل تفعيل عمل محطة أوباري على يد شركة ألمانية، وبالقياس بالماضي فإن عملية الانقطاع الآن أقل بكثير”.