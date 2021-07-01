الولايات المتحدة – نعى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، وزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد، الذي توفي امس الأربعاء عن عمر يناهز الـ88 عاما، قائلا إن “الولايات المتحدة أكثر أمانا بفضله”.

وقال بوش في بيان: “في صباح 11 سبتمبر 2001، هرع دونالد رامسفيلد إلى النار في البنتاغون لمساعدة الجرحى ولضمان سلامة الناجين.. على مدى السنوات الخمس التالية، كان في خدمة ثابتة كوزير دفاع في زمن الحرب. وهو واجب قام به بمهارة وشرف”.

وأضاف: “الفترة التي جلبت تحديات غير مسبوقة لبلدنا ولجيشنا أبرزت أيضا أفضل الصفات في رامسفيلد. رجل استخبارات ونزاهة وطاقة لا تنضب. لم يتهاون قط أمام القرارات الصعبة ولم يتوان عن تحمل المسؤولية”.

وأشار بوش إلى أن رامسفيلد “أدخل الإصلاحات المطلوبة وفي الوقت المناسب إلى وزارة الدفاع… كان خادما مخلصا لقواتنا المسلحة، والولايات المتحدة الأمريكية أكثر أمانا وأفضل حالا بسبب خدمته”.

المصدر: “فوكس نيوز”