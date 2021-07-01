ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن عدد المصابين بفيروس كورونا من أعضاء الملتقى هو ثلاثة أعضاء، موضحًا أن موظفًا في البعثة قد أصيب هو الآخر بالفيروس.

حويلي وفي تصريح لموقع”القدس العربي”أمس الأربعاء أضاف: “إن الجلسات مستمرة، وإن البعثة قد نسقت مع المصابين للانضمام إلى الجلسة افتراضيًا، بينما قامت بإرجاع الذين لم تثبت إصابتهم إلى قاعة الملتقى للاستمرار في المداولات”.

وتابع حديثه قائلًا: “إن ثلاثة مقترحات قدمت إلى البعثة للتصويت عليها”، موضحًا أن هناك احتجاجًا ومحاولة للانسحاب من قبل كتلة برقة في الملتقى، وتم إرجاعها من قبل البعثة.

حويلي توقع أن تستمر المداولات لليوم الثالث دون أي نتيجة، موضحًا أن التصويت على المقترحات سيكون في الجلسة الختامية الخميس.