سويسرا – يشهد دور ربع نهائي أمم أوروبا 2020 لكرة القدم غدا الجمعة، مواجهة طاحنة بين بلجيكا وإيطاليا على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ.

وفاز “الآزوري” على النمسا 2-1 بعد تمديد الوقت الأصلي للمباراة على ملعب “ويمبلي” في لندن.

وخلافا لمبارياته الثلاث في دور المجموعات التي فاز بها جميعا وحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط مسجلا 7 أهداف من دون أن تهتز شباكه بالمجموعة الأولى، عانى المنتخب الإيطالي الأمرين أمام النمسا التي وصلت إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته للدور ربع النهائي.

وفاز المنتخب الايطالي بكأس أمم أوروبا مرة واحدة عام 1968 ، وخسر النهائي مرتين عامي 2000 و2012.

أما منتخب بلجيكا الملقب بـ “الشياطين الحمر” والذي خسر نهائي البطولة أمام ألمانيا الغربية في نسخة عام 1980 ، فانتزع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية إثر فوزها على البرتغال “حاملة اللقب” بهدف نظيف على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

وتصدرت بلجيكا “ثالثة مونديال روسيا 2018” المجموعة الثانية في دور المجموعات بالبطولة، وحققت العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد فوزها على منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.

وأما المواجهة الأخرى بين إسبانيا وسويسرا، فتلقي مفاجآت الدور “ثمن النهائي” بظلالها عليها، لا سيما بعد إقصاء منتخبات كبرى كانت مرشحة لحصد لقب البطولة مثل فرنسا والبرتغال وألمانيا وهولندا.

جدول مباريات ربع نهائي “يورو 2020” (المواعيد بتوقيت موسكو ومكة المكرمة):

سويسرا تواجه إسبانيا على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي (الجمعة 2 يوليو في تمام الساعة 19:00).

بلجيكا تواجه إيطاليا على ملعب ميونخ (الجمعة 2 يوليو في تمام الساعة 22:00).

المصدر: RT