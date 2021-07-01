ماليزيا – أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بمشاركة 12 منتخبا.

وأجريت القرعة في العاصمة الماليزية كوالامبور صباح اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلي المنتخبات الـ 12 التي اجتازت المرحلة الثانية من التصفيات، وصولا إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، وذلك بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر، في حين يلعب الثالث من كل مجموعة مباريات الملحق.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في 2 سبتمبر 2021، وستنتهي في 29 مارس 2022.

المصدر:RT