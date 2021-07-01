ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عز الدين قويرب عن استغرابه لتصريحات المبعوث الأممي، يان كوبيش، والتي يتهم فيها مجلس النواب بأنه لم يُقدم القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان ينتظر أن يتقدم ملتقى الحوار السياسي بالقاعدة ليناقشها.
قويرب وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء أوضح أن مجلس النواب يدعو منذ فترة لاجتماع لجنة الـ75 لإقرار القاعدة الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أنه في السابق اتفق مجلس النواب مع مجلس الدولة الأستشاري، ولكنهم قطعوا هذه الاتصالات، وأنه تم اللجوء لملتقى الحوار السياسي، لتقديم القاعدة القانونية.
وانتقل بحديثه عن الميزانية، قائلًا: إن مجلس النواب استدعى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لمناقشتها في مشروع الميزانية، التي ما زالت مصرة على أن تقدمه كما هو، ولكنها اعتذرت عن الحضور هذا الأسبوع وطلبت التأجيل لأسبوع آخر.
قويرب أشار إلى أنه بسبب ذلك تم مناقشة أمور أخرى، وكانت جلسة عادية وتحول موضوع الجلسة من مناقشة الحكومة في موضوع الميزانية إلى مواضيع أخرى ومناقشات عادية بشأن قوانين أخرى.