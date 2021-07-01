السعودية – اخترقت الودائع في البنوك السعودية حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي “ساما”.

وأظهرت بيانات “ساما” نمو الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ومن ضمنها 1.3 تريليون ريال من الودائع تحت الطلب، أي ما يعادل 66% من قاعدة الودائع.

وأشار المركزي السعودي إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.904 تريليونات ريال، فيما ارتفعت 1% قياسا على مستويات أبريل الماضي، وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 95% على مستوى القطاع.

ووصلت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مايو الماضي إلى نحو 1.690 تريليون ريال، بينما هبطت 5% على أساس سنوي.

1 ريال سعودي=0.27 دولار أمريكي

المصدر: “عكاظ”