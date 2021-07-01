إسبانيا – ذكرت صحيفة “AS” الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس، أن المحكمة التجارية في مدريد قضت بإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” على أندية دوري السوبر الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المحكمة التجارية في مدريد، حذرت “اليويفا” من عدم الامتثال للقرار، حيث هددت بتوجيه تهم عصيان السلطة القضائية.

ويذكر أن 12 ناديا أوروبيا، على رأسهم برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، أعلنوا في شهر أبريل الماضي، إنشاء دوري السوبر الأوروبي، بالإضافة لتسعة أندية هي: ميلان وإنتر ميلان وأرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأتلتيكو مدريد، لكن مشروع البطولة الجديدة انهار بعد 48 ساعة فقط، بعد انسحاب الأندية التسعة الأخيرة تحت ضغط جماهيري ورسمي من “اليويفا” والاتحادات المحلية.

وظلت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متمسكة بالمشروع حتى اللحظة.

وخطط دوري السوبر لزيادة إيرادات أندية الصفوة في أوروبا والسماح لها بتوزيع المزيد من الأموال على البقية.

لكن “اليويفا” رأى مثل الأندية الأخرى والجماهير أن دوري السوبر يخدم فقط مصالح أندية الصفوة وأنها مسابقة مغلقة ضد النظام طويل الأجل للكرة الأوروبية.

المصدر: صحيفة “AS” الإسبانية