مخطط معدل ضربات القلب أثناء الراحة حسب العمر.. كيف يمكن التحقق من معدل ضربات القلب؟

مخطط معدل ضربات القلب أثناء الراحة حسب العمر.. كيف يمكن التحقق من معدل ضربات القلب؟

إنجلترا – يعد معدل ضربات القلب مؤشرا مهما لكيفية عمل قلوبنا، فما هو المعدل المسجّل أثناء الراحة وكيف يمكننا التحقق منه؟.

ويلعب قلبنا دورا كبيرا في الأداء اليومي لأجسامنا، فهو مسؤول عن ضخ الدم والأكسجين. وعند الاعتناء بصحة القلب والأوعية الدموية لدينا، من المهم الانتباه إلى معدل ضربات القلب.

ما معدل ضربات القلب أثناء الراحة؟

يوجد لدى معظم البالغين معدل ضربات قلب أثناء الراحة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، وفقا لـ NHS.

ومع ذلك، كلما كان الشخص أكثر لياقة، يرجح أن يكون معدل ضربات القلب عند الراحة أقل.

وتختلف معدلات ضربات القلب الطبيعية عند الأطفال وهي كالتالي، وفقا لـ Medical News Today:

• ما يصل إلى شهر واحد – من 70 إلى 190 نبضة في الدقيقة.

• من 1 إلى 11 شهرا – 80 إلى 160 نبضة في الدقيقة.

• من سنة إلى سنتين – 80 إلى 130 نبضة في الدقيقة.

• من 3 إلى 4 سنوات – 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة.

• من 5 إلى 6 سنوات – 75 إلى 115 نبضة في الدقيقة.

• من 7 إلى 9 سنوات – 70 إلى 110 نبضة في الدقيقة.

• أكثر من 10 سنوات – 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.

كيف يمكنك التحقق من معدل ضربات قلبك أثناء الراحة؟

يُقاس معدل ضربات القلب أثناء الراحة عن طريق حساب عدد مرات دقات القلب أثناء الجلوس ساكنا.

وللتحقق من معدل ضربات القلب أثناء الراحة، يمكنك استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب أو بدلا من ذلك فحص نبضك.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أنه يمكنك رفع يديك بحيث تنظر إلى راحة يدك. وضع بطانات أول إصبعين من اليد الأخرى على الجانب الداخلي من الرسغ، عند قاعدة الإبهام، واضغط برفق.

وإذا كنت لا تشعر بنبضك، فاضغط بقوة قليلا وتحقق لمدة 30 ثانية لمعرفة ما إذا كان النبض منتظما أم لا.

ثم احسب عدد النبضات بعد 60 ثانية، أو احسب النبضات لمدة ست ثوان واضربها في 10، لمعرفة معدل ضربات القلب أثناء الراحة في عدد النبضات في الدقيقة.

وتوضح BHF أنه إذا شعرت أن نبضك غير منتظم، تحقق منه لمدة 60 ثانية كاملة.

ويجب فحص عدم انتظام ضربات القلب أو النبض أو أي مخاوف أخرى مع الطبيب، للتحقق مما إذا كان يشير إلى مشكلة صحية مثل عدم انتظام ضربات القلب.

وفيما يلي مخطط لمعدلات ضربات القلب المستهدفة بناء على العمر، وفقا لجمعية القلب الأمريكية:

العمر: 20 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 100-170 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 200 نبضة في الدقيقة.

العمر: 30 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 95-162 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 190 نبضة في الدقيقة.

العمر: 35 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 93-157 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 185 نبضة في الدقيقة.

العمر: 40 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 90-153 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 180 نبضة في الدقيقة.

العمر: 45 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 88-149 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 175 نبضة في الدقيقة.

العمر: 50 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 85-145 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب 100٪: 170 نبضة في الدقيقة.

العمر: 55 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 83-140 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 165 نبضة في الدقيقة.

العمر: 60 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 80-136 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 160 نبضة في الدقيقة.

العمر: 65 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 78-132 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 155 نبضة في الدقيقة.

العمر: 70 سنة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة 50-85٪: 75-128 نبضة في الدقيقة.

متوسط ​​معدل ضربات القلب الأقصى 100٪: 150 نبضة في الدقيقة.

المصدر: إكسبريس