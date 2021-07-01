ليبيا – أبرمت مصلحة الجمارك ممثلة برئيسها العميد سليمان علي سالم مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلًا بـ”كريستينا ألبرتين”.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد، يأتي إبرام المذكرة لتنفيذ برنامج مراقبة الحاويات في إطار تطوير العمل الجمركي بالمنافذ البحرية.

إلى ذلك أفاد بيان صحفي آخر صادر عن السفارة الأميركية إلى مشاركة ممثلين عن الأخيرة في حفل توقيع مذكرة التفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة، بوصف العمل المبين في المذكرة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسة، على حد تعبير البيان.

وتابع بيان السفارة بالقول: إن توقيع الجانبين الليبي والأممي على مذكرة التفاهم هذه جعل المشروع ممكنًا بتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأميركية، متمنيًا شراكة ناجحة من أجل ليبيا أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا.