منظمة الطيران المدني الإيراني تعلن عن تعاون بين طهران ودمشق في مجال النقل الجوي

منظمة الطيران المدني الإيراني تعلن عن تعاون بين طهران ودمشق في مجال النقل الجوي

إيران – أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن اجتماع مشترك ضم مسؤولين لهذه المنظمة الوطنية ونظرائهم بمؤسسة الطيران المدني السوري ومباحثات الجانبين بشأن التعاون في مجال النقل الجوي.

وأوضحت المنظمة الإيرانية في بيان لها، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بين رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تروج دهقاني، ومسؤولي مؤسسة الطيران المدني السوري، تم الاتفاق على تسيير رحلات نقل سورية عبر سماء إيران.

وأضاف البيان، أن هذا الاتفاق جاء تلبية لطب الجانب السوري بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية.

وأكدت منظمة الطيران المدني الإيراني، في هذا البيان، استعدادها للتعاون مع نظيرتها السورية في مختلف المجالات ذات الصلة، ومنها : تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية وتبادل الخبرات في مجال تأسيس شبكات المراقبة بين البلدين.

علما أن أكثر من 3 رحلات جوية مباشرة أسبوعيا تجري بين طهران ودمشق.

المصدر: “إرنا”