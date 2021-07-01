وزير فلسطيني: نثمن الموقف الأمريكي الذي يدعو إسرائيل إلى وقف هدم البيوت في القدس الشرقية

وزير فلسطيني: نثمن الموقف الأمريكي الذي يدعو إسرائيل إلى وقف هدم البيوت في القدس الشرقية

القدس – ثمّن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية بالحكومة الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لـ”حركة فتح”، دعوة الولايات المتحدة لحكومة إسرائيل إلى وقف هدم البيوت في القدس الشرقية.

وقال الشيخ في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “نثمن الموقف الأمريكي الذي يدعو حكومة إسرائيل إلى وقف هدم البيوت في القدس الشرقية”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، أعلنت أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية.

وقالت بورتر في مؤتمر صحفي: “نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة. وهذا ينطبق أيضا على هدم (المنازل)”.

المصدر: RT