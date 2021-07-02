فرنسا – أعلن نجم السينما الفرنسية، آلان ديلون البالغ من العمر 85 عاما عن نيته العودة إلى الشاشة السينمائية الكبيرة.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به امس 1 يوليو لقناة France 5 الفرنسية التلفزيونية حيث قال:” آمل بالعودة إلى الشاشة. وربما سيكون ذلك آخر فيلم بالنسبة إلي وإنه يجب أن يكون رائعا”. وأضاف ديلون أنه يعوّل على التعاون مع مخرج بارز مثل، ليزا أزويلوس التي صورت فيلما عن داليدا واستطرد قائلا:” بعد ذلك لن يكون لي أي شيء آخر أفعله”.

يذكر أن الفيلم الأخير الذي شارك فيه آلان ديلون هو “التشابه الكامل” (Toute ressemblance) عام 2019 والذي فاز في مايو عام 2019 بجائزة فخرية في مهرجان “كان” السينمائي الدولي الـ72.

وأفادت ابنته (أنوشكا) بأن والدها أصيب في يونيو عام 2019 بجلطة دماغية وخضع بعد ذلك للعلاج في سويسرا.

ولعب ديلون أدوار البطولة في 90 فيلما وأشهرها “روكو واخوته 1960″، “ساموراي 1967″، “زورو 1975″، “أستركس في الدورة الأولمبية 2008″، “طهران 43 عام 1981″وغيرها.

المصدر: تاس