إسرائيل – أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة، مستهدفة موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس.

وكتب على “تويتر”: “استخدمت تلك العوامل المستهدفة من قبل حماس لبحث وتطوير الأسلحة”.

وأضاف: “الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وتابع: “سيرد جيش الدفاع بقوة على المحاولات الإرهابية التي تنطلق من غزة”.

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على القطاع في هذه الأثناء.

وذكر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع، وهدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.

المصدر: RT + وكالات