فيينا – ستحتفل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بحلول الذكرى الستين على تأسيسها في الثلاثين من أيلول سبتمبر المقبل في بغداد، في حفل كان مقررا إقامته العام الماضي لكنه تأجل نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلن ذلك الرئيس الدوري لمنظمة أوبك ووزير النفط الأنجولي ديامانتينو بدرو ازيفيدو، لدى افتتاح المؤتمر الوزاري الواحد والثمانين بعد المئة للمنظمة، الذي يعقد عن بعد على غرار الدورات السابقة منذ آذار مارس من عام ألفين وعشرين.

ويجتمع وزراء القطاع في الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة أوبك في بغداد للمرة الأولى مجددا بشكل حضوري.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيس للمنظمة يكمن في تنسيق السياسات النفطية للشركاء لضمان استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وكالات