فيينا – ارتفعت أسعار النفط، امس مع انتظار المستثمرين قراراً من المنتجين الرئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون أو يخففوا تخفيضات المعروض في النصف الثاني من هذا العام.

وارتفع خام برنت لشهر أيلول إلى أربعة وسبعين دولاراً واثنين وسبعين سنتاً للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آب ثلاثة وسبعين دولاراً وواحد وستين سنتاً دولار للبرميل .

وتوقع مراقبون اتساع عجز المعروض عالميا في النصف الثاني من العام، مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك بلص، في خفض الإنتاج مع ارتفاع الطلب.

وكالات