ليبيا – قال متحدث باسم الأمم المتحدة ريال لو بلون إن المحادثات التي تدعمها المنظمة الدولية بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في نهاية العام ستنتهي على الأرجح اليوم الجمعة بإصدار بيان دون عقد مؤتمر صحفي.

لوبلون وخلال إفادة في جنيف وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، أكد أن مبعوث المنظمة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش يتعافى من كوفيد- 19، وسيغادر الحجر الصحي بعد فترة وجيزة، لكنه يتابع المحادثات عن بعد.

وأضاف: “أعتقد أنكم إذا قرأتم تصريحات السيد كوبيش فسوف تستنبطون أن المناقشات كانت صعبة للغاية”.

وتابع: “إنه يسعى حقًا إلى تحقيق توافق للمضي قدما لإيجاد الأساس الدستوري الذي يسمح للبلاد بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر”.