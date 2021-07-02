روسيا – أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية امس عن إحباطها مخططا لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأمن في بيان لها أن شخصين يحملان الجنسية الروسية، وهما من عناصر تنظيم “داعش”، كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

وذكرت الهيئة أن الجاني المتواجد في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح لمقاومة محاولة إلقاء القبض عليه، وتم تحييده بالنيران من قبل عناصر الأمن، فيما تم احتجاز المتهم الثاني في موسكو دون وقوع حوادث.

ولم تقع إصابات بين عناصر الأمن والمدنيين خلال العملية.

ولفتت هيئة الأمن إلى أن عناصرها صادروا في مقري إقامة المتطرفين أسلحة نارية وذخيرة، منها قنبلة يدوية، ومواد متطرفة.

المصدر: “نوفوستي”