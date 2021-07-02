ليبيا – أكد المحلل السياسي سلطان الباروني إن التسريب الذي انتشر لعضو ملتقى الحوار السياسي القيادي في جماعة الإخوان معاذ المنفوخ غير مفاجئ للكثيرين.

الباروني أوضح في تصريحات لقناة سكاي نيوز اطلعت عليها صحيفة المرصد أن الجميع يعلم نوايا الإخوان لتأجيل الانتخابات بأي شكل بعد انهيار قاعدتها الشعبية في البلاد. مبينًاأإن الحال وصل بالجماعة إلى التبجح السياسي، بعد سلسلة تهديدات أطلقها قادتها مؤخرًا.

وأضاف الباروني: إن هذا التبجح وصل لحد إعلان نية تقسيم ليبيا في حال جاء رئيس على غير هوى الجماعة، مؤكدًا أن الخطر بدأ يزداد، وأن المخاوف من تكرار سيناريو العام 2014 بالانقلاب على السلطة المنتخبة أصبحت كبيرة، ما يحتم ضرورة التحرك لدحض هذه الألاعيب.

وأشار الباروني إلى أن حركة الطيران العسكري بين طرابلس وأنقرة ازدادت بشكل كبير مؤخرًا، وأن هناك مرتزقة دخلوا ليبيا الفترة الماضية، وهذا دليل على أن هناك أمور تحاك في الظلام، مبديًا تخوفه من قبول ملتقى الحوار السياسي بضغوط هذه الجماعة عليه، ورضوخه لمطالبهم لتدخل ليبيا في هذه الحالة دوامة خطرة.