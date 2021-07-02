ليبيا – دعا الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح أعضاء ملتقى الحوار السياسي المؤمنين بفكرة الانتخابات في وقتها إلى عدم الدخول في أي جهد أو نقاش يتعارض مع خارطة الطريق المتفق عليها.

الجارح أوضح في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” الجمعة بأن خارطة الطريق تم الاتفاق عليها مسبقًا والتأكيد عليها بقرارات مجلس الأمن 2570-2571 وكذلك نص القاعدة الدستورية الذي نتج عن اللجنة القانونية.

وأضاف موجهًا حديثه لـ أعضاء لجنة الحوار المؤمنين بفكرة الانتخابات :” أي محاولة للضغط عليكم أو التلاعب بكم للدخول في أي جهد أو نقاش تعارض مع هذه الثوابت ارفضوه ولا تنخرطوا فيه”.

وأضاف :” بما ان البعثة الاممية تسمح بمخالفة خارطة الطريق وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة، اذا على مؤيدي الانتخابات وقوى التغيير ان تدفع باعادة تشكيل السلطة التنفيذية من جديد والتصويت على قوائم جديدة. فكما قلنا سابقا، اي اخلال باي من بنود الاتفاق وخارطة الطريق هو اخلال بكافة بنوده بما في ذلك بند تشكيل السلطة التنفيذية”.