إسرائيل – من المتوقع أن يفتتح سلاح الجو الإسرائيلي السرب الثالث لمقاتلات من طراز “F-35i” في قاعدة القوات الجوية في “نفاتيم” جنوب إسرائيل، حسبما ذكر موقع “إسرائيل هيوم”.

وسيتم استخدام هذا السرب أولا للتدريب، إلى أن تصل المزيد من الطائرات إلى إسرائيل. وسيحصل السرب الجديد على الرقم 117 وسيحمل اسم سرب “باراك”.

وأضاف تقرير لـ”إسرائيل هيوم” أن السرب الثالث سينضم إلى السربين الحاليين – السرب 140 (“النسر الذهبي”)، الذي تم تأسيسه في عام 2016 وبدأ تشغيله بعد حوالي عام، والسرب 116 (“الأسود الجنوبية”)، الذي أعيد افتتاحه في يناير 2020.

حتى الآن، وصلت 27 طائرة من طراز “F-35” إلى إسرائيل، رغم أنها اشترت 50 طائرة مقاتلة من هذا النوع. ولكن التقديرات تشير إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، سيصل ما تبقى من الطائرات إلى إسرائيل، أي بمعدل 6 طائرات كل عام، كجزء من صفقة المشتريات الكبيرة مع الاولايات المتحدة.

وتجري المفاوضات حاليا لشراء 25 طائرة “F-35” إضافية، من المتوقع أن تصل بعد عام 2024.

المصدر: iNEWS24