الولايات المتحدة – اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن تعزيز الصين لقدراتها النووية أمر مقلق، داعية بكين إلى التعامل مع واشنطن لتقليل مخاطر زعزعة الاستقرار.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي: “يبدو أن الصين تنحرف عن عقود من الاستراتيجية النووية القائمة على الحد الأدنى من الردع”.

وأضاف أن “تعزيز الصين قدراتها النووية أمر مقلق، وندعوها إلى التعامل مع الولايات المتحدة لتقليل مخاطر زعزعة الاستقرار”.

وجاء تصريح برايس ردا على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أفاد بأن “الصين بدأت في بناء أكثر من 100 منصة جديدة تحت أرضية لإطلاق الصواريخ في منطقة صحراوية في الشطر الغربي من البلاد”.

المصدر: “رويترز”