ليبيا – قالت مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة عضوة لجنة الحوار سلوى الدغيلي إن تقديم مقترحات تتعارض مع خارطة الطريق التي تنص على موعد محدد للإنتخابات، وتعاطي البعثة مع هذه المقترحات هو بمثابة عرقلة لانتخابات 24 ديسمبر.

الدغيلي وفي سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أضافت: “أحد المقترحات المقدمة لملتقى الحوار اليوم للتصويت تنظيم الإنتخابات بموجب مشروع الدستور المُعدل وحال رفضه في الإستفتاء يتم اعتماده لإجراء الانتخابات كقاعدة دستورية مؤقتة”.

وأشارت الدغيلي إلى أن هناك أطرافًا تحاول الضغط نحو اعتماد مشروع الدستور بعد تعديله كأساس للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر.