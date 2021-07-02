ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن وزير الدفاع الذي سيسميه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يُعين بالتشاور مع المجلس الرئاسي، ثم يمر على البرلمان للحصول على الثقة وأداء اليمين أمام النواب، قبل مباشرته العمل.

العباني وفي تصريح لقناة “الجزيرة.نت” القطرية أمس الخميس قال: إن تسمية وزير الدفاع عملية معقدة؛ لأنه سيكون المسؤول عن رسم السياسات التنفيذية للمؤسسة العسكرية وتنفيذ ميزانيتها. وفي ظل عدم توحيد مؤسسة الجيش تكمن صعوبة اختيار وزير للدفاع.

وأفاد العباني بأن الجدل حول المؤسسة العسكرية والتحارب بين الشرق والغرب، وعزوف بعض العسكريين عن الالتحاق بالقيادة العامة ووجود تشكيلات مسلحة، كل ذلك يؤكد أن تعيين وزير الدفاع عملية صعبة للغاية.