العراق – أعلنت وزارة النفط الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، مشيرة إلى ايرادات بلغت أكثر من ستة مليارات دولار امريكي.

وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية الاولية لشركة تسويق النفط ، بلغت ستة وثمانين مليوناَ وسبعمائة وخمسة وستين الفاً وخمسمائة وتسعة وثمانين برميلاً، بايرادات بلغت ستة مليارات ومئة وواحد وأربعين مليوناً و سبعة وسبعين الف دولار .

وأشارت الاحصائية إلى أن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي جاءت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق ومن حقول كركوك، بمعدل مليونين وثمانمائة واثنين وتسعين الف برميل يومياً وبمعدل سعري تجاوز حاجز السبعين دولار.

وكالات