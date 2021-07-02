ليبيا – أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد أن مقترح تقديم الإستفتاء على الدستور في الـ 24 ديسمبر المقبل وتأجيل الانتخابات يُعد خرق صريح للفقرة الثانيةً من المادة الثالثة من خارطة الطريق ما يتوجب فتح خارطة الطريق لتغيير موعد الإنتخابات فيها وهذا أمر لن نسمح به.

القايد وفي منشور له عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” اليوم الجمعة رأت أي طرح لمسودة الدستور في هذا التوقيت متعمد لعرقل المسار السلمي لتبادل السلمي على السلطة التى تم إقراراه يوم 24 من ديسمبر القادم في خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بتونس.

القايد أشارت إلى وجود أطراف تتمسك بالإستفتاء على مشروع الدستور أولاً الأمر الذي إن حدث سيمنع إستعادة الشعب إرادته و الذهاب إلى الإنتخابات في موعدها.