روسيا – تلاشت فرص المنتخب الروسي لكرة السلة في التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد خسارته أمام نظيره الألماني بفارق نقطتين (67-69) امس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المحفل العالمي.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها المنتخب الروسي بكرة السلة للرجال في التأهل إلى الأولمبياد الصيفي، بعد أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

يذكر أن المنتخب الروسي بكرة السلة أحرز الميدالية البرونزية في آخر مشاركة له في الألعاب الأولمبية، وذلك عام 2012 في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين.

المصدر: sports.ru