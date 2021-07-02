ليبيا – قال رئيس التكتل الاتحادي الفيدرالي عضو ملتقى الحوار السياسي بلقاسم النمر إن مستقبل الليبيين والأجيال القادمة في خطر.

بالنمر وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة أضاف: “مستقبلكم ومستقبل أجيالكم في خطر إذا مرر مقترح الاستفتاء على الدستور بالتصويت “٧٥%” غصبا عنا وعن خارطة الطريف والقاعدة الدستورية، فماذا نحن فاعلون؟”

وتساءل: “هل نذهب للعصيان المدني لمنع الاستفتاء عليه في برقه أم نذهب إلى صناديق الاستفتاء لإسقاطه أم نقاطع الاستفتاء؟”.

وأضاف :”التحالف مع كل القوى المعارضه لهذا المشروع اختلفنا ام اتفقنا معها أصبح واجب لاسقاط مشروع عودة المركزيه البغيضه المدسترة التي سترهن مستقبلكم ومستقبل اجيالكم للمظالم والتغول والمغالبة ،فماذا نحن فاعلون ؟.

عضو ملتقى الحوار وفي منشور أخر قال:”ساعات قليله تفصلنا عن التصويت ولازلت رافضا التصويت على مقترحات تخالف علنا خارطة الطريق او حضور جلسه تتبنى مخالفات جسيمه لما اتفق عليه فى تونس وجنيف”