ليبيا – صدر عن النيابة العامة بلاغ حول جرائم التعدي على أملاك الدولة وأوامر باتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي يستلزمها التحقيق الابتدائي في هذه الجرائم.

المكتب الاعلامي لمكتب النائب العام ، أشار إلى مباشرة وكلاء النيابة العامة بإجراءات تحقيق واقعات التعدي على أملاك الدولة، والجهات العامة القائمة بذاتها، والمخصصة لخدمة القوات المسلحة، والجهات التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة، والجهات الاعتبارية ذات النفع العام.

وأضاف البيان: إن البلاغ أقر بأمر من النائب العام على جميع جهات إنفاذ القانون بالعمل وفق مخطط واقعي فاعل يرصد كافة أفعال التعدي التي طالت الغابات والمراعي على اختلاف صورها، وحصر وقائع غزو أراضي المشاريع الزراعية والاستيلاء على المنقولات المملوكة لها.

ووفقًا للبلاغ يتم الفصل في حالات تملك أو استغلال شواطئ البحر لتحقيق منافع بالمخالفة لأحكام التشريعات الناظمة في أرجاء البلاد، والتوطئة لإعداد محاضر جمع استدلالات تتضمن معاينة محل ارتكاب الوقائع موضوع الملاحقة، وبيان أسماء مرتكبيها، وصولًا إلى عرضها على النيابة العامة لإجراء شؤونها .

وتابع البلاغ بالحديث عن المنطقة الوسطى وأهمية قيام الجهات الأمنية المختصة بالاستجابة لواجب تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن النيابة العامة، حيث أسفرت أعمالها عن صحة واقع ارتكاب 120 حالة تعدٍ كان محل ارتكابها قطع أشجار الغابات الكائنة ببلديتي القره بوللي وقصر الآخيار.

وأضاف البلاغ: إن هذا الحال انسحب على على مناطق غنيمة والنقازة وجبرون والطويبية، فيما سجل مأمورو الضبط القضائي حالات تعدٍ أخرى مست أراضي مشروع وادي كعام الزراعي ومشاتل منطقة ماجر ومزرعة دواو وموقع صناعة الأعلاف وموقع عين وادي كعام الزراعي.

وتابع البلاغ: إن التعديات شملت مزارع الموز والتين والكروم المملوكة للدولة وشواطئ منطقتي القزاحية والهشم، في وقت توصلت فيه جهات إنفاذ القانون عبر عملها ضمن غرفة أمنية مشتركة بشأن المنطقة الغربية إلى رصد وإثبات حالات التعدي على أرض مشاتل سوق العلالقة، الكائنة بمدينة صبراتة.

وأضاف البلاغ: إن التعديات شملت الأراضي العائدة لمعهد الإنماء العربي وأرض مشروع زراعة الكروم الكائن في مدينة صبراتة وأرض منتزه صبراتة الوطني، وغابة منطقة الطويلة، والغابات الكائنة شمال وجنوبي مدينة صرمان، وأرض مشروع زراعة الموز الكائن بذات المدينة.

ووجه النائب العام الصديق الصور تعليماته لجهات إنفاذ القانون وعلى رأسها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدي على أملاك الدولة في شرق البلاد وجنوبها، خلال مدة لا تتجاوز آخر أيام يوليو الجاري، مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.

وأهابت النيابة العامة بضرورة تحري المشروعية بالبعد عن ارتكاب الأفعال التي تدخل تحت طائلة النصوص القانونية التي تحيط أملاك الدولة بالحماية الجنائية، وعلى وجه التحديد التعامل مع الجناة ببيع وشراء العقارات المملوكة للدولة، أو الظهور عليها بمظهر المالك أو التعاقد مع مرتكبي أفعال التعدي.

وتابعت النيابة العامة: إن الهدف من كل هذا هو استغلال أملاك الدولة أو الانتفاع بها أو مباشرة تحرير العقود المتعلقة بها بحسبان مآل أملاك الدولة لها، وأن أي تدخل في ارتكاب أي فعل من الأفعال المشار إليها سيكون موضوعًا للملاحقة الجنائية وفقًا للبلاغ.