ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن تفشي الفساد أحد أبرز أسباب مشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد، مؤكدًا أنه كذلك أعاق عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011، ولم يمكنها من تطوير الشبكة وصيانتها، إضافة إلى عدم اهتمام هذه الحكومات بالعمل على استحداث طرق بديلة للحصول على الطاقة الكهربائية.

امغيب وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، لفت إلى أن حل مشكلة الكهرباء لا يتطلب نفقات مالية كبيرة، وإنما يتطلب اهتمامًا وشخصيات وطنية لا تهتم بعقد صفقات مشبوهة، غير أنه يلزم عدم انتظار نتائج مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى حلول سريعة ولو بشكل مؤقت ومنها استيراد الكهرباء من مصر للمنطقة الشرقية، ومن الجزائر أو تونس للمنطقة الغربية.

وعن سبب ضعف دور مجلس النواب في حل أزمة الكهرباء وتفشي الصفقات المشبوهة، قال عضو مجلس النواب: إن الدور الرقابي للبرلمان يغيب وراء حالة الانقسام التي تضرب مختلف المؤسسات السيادية؛ فهناك ديوان رقابة في طرابلس وآخر في البيضاء، ومجلس الدولة الاستشاري الذي يقوده “الإخواني” رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري يعرقل تسمية المناصب السيادية.

امغيب صرح بأن البرلمان دعا رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة للحضور الثلاثاء المقبل، على أقصى تقدير، للمساءلة في نقص بعض الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.