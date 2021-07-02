روسيا – تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة بطرسبورغ الروسية، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وسويسرا، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا “يورو 2020”.

ومباراة إسبانيا وسويسرا هي الأخيرة على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي، بعد استضافته لـ6 مباريات في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، والتي تقام في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة المنتخب السويسري:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب سويسرا، فلاديمير بيتكوفيتش التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الإسباني:

وسيواجه الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة بلجيكا وإيطاليا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب مدينة ميونخ الألمانية.

المصدر: RT