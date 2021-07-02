ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ووكيل الديوان علاء المسلاتي أمس الخميس مع وزير المالي خالد المبروك، بحضور الأطراف المختصة من الجهتين.

الحضور ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الوزارة وتأخر اعتماد الميزانية، والقرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بالباب الخامس، والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مرتبات العاملين ببعض القطاعات في ظل عدم كفاية المخصصات والطلب المتزايد على سداد المرتبات.

وبحث الاجتماع المنشور القاضي بإلغاء توقيعات المراقبين الماليين على الصكوك، إلى جانب الإشكاليات القائمة بين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وغياب دور وزارة النفط، وعدم تنظيم إجراءات الصرف عن طريق المساعدات التي تقدمها المؤسسة.

وتناول المجتمعون بالنقاش موضوع الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لمؤسسات وأجهزة الدولة الليبية، علاوة على بحث منشور وزارة المالية بشأن المبالغ الودائع والطلب، بإعادتها لحساباتها التي مضى عليها ستة أشهر وفق اللائحة، بالإضافة إلى الربط بين هيئة المعلومات وهيئة الاتصالات بشأن إعداد المنظومات “منصة المشتريات الحكومية ـ منظومة المرتبات”.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تسوية السلف الممنوحة للقطاعات والتقيد بصرف المرتبات من خلال الرقم الوطني والالتزام بالحسابات المنصوص عليها قانونًا، أو إلغاء المنشور الخاص بسحب توقيعات المراقبين الماليين، والعمل على توجيه ميزانية قطاع النفط إلى وزارة النفط، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف وتفعيل دور الحكومة في الرقابة على عمليات الصرف.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة التنسيق مع هيئة المعلومات فيما يتعلق بمنظومة المرتبات والاستفادة من خبرات هيئة المعلومات وهيئة الاتصالات في إعداد المنظومة.

يُشار إلى أنه على هامش الاجتماع المشار إليه تم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه مركز الأورام بصبراتة، بحضور مدير عام المركز، حيث تم التشديد على ضرورة المعالجة الفورية لتوفير الأدوية وفقًا للاتفاقية المبرمة بالخصوص والعمل العاجل على تنفيذ العقد المتعلق بإنشاء أقسام الإيواء المؤقتة، خاصة بعد أن ثبت للديوان ومن خلال الزيارة الميدانية تهالك البناء وعدم صلاحية الأقسام الحالية للاستخدام.

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