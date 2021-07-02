كوريا ج – ذكرت صحيفة JoongAng Ilbo أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، تبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لاستكشاف آفاق عقد قمة بينهما.

وبحسب الصحيفة الكورية الجنوبية، فإن مون الذي سيجتمع أيضا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو من العام المقبل، يأمل أن يكون هذا الاجتماع فرصة لإحياء المحادثات المتوقفة مع كيم وحث واشنطن على التعامل مع القضية بمزيد من الاستعجال.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تحدده، إن الرئيس الكوري الجنوبي بعث برسالة إلى كيم لاستكشاف سبل لعقد قمة، بما في ذلك عبر الإنترنت، إذا أمكن في ضوء جائحة فيروس كورونا.

إلا أن الصحيفة لم تذكر رد الزعيم الكوري الشمالي على هذه الرسالة.

وقال المصدر: ” ما فهمته هو أن الزعيمين تبادلا الرسائل حول القمة الكورية الجنوبية الأمريكية، وسمعت أنهما ناقشا من خلال الرسائل كيفية عقد قمة عبر تقنية الفيديو”.

يذكر أن مون وبايدن أعربا عن رغبتهما في التواصل مع كوريا الشمالية بعد اجتماع مايو.

لكن بايدن لم يظهر أي نية لتخفيف العقوبات تماشيا مع مطلب بيونغ يانغ، وقال إنه “ليست لديه أوهام” بشأن صعوبة إقناع كيم بالتخلي عن الأسلحة النووية.

المصدر: “رويترز”