طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

غزة – أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت امس غارات على القطاع .

وأشار المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع.

وأضاف أن الطائرات قصفت هدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب.

وفي 15 يونيو الماضي استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع الخيل التابع لـ”كتائب القسام” بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة “حماس” في غزة بأن الطيران هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

وفي 17 يونيو، استهدفت القوات الإسرائيلية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال غزة بغارة جوية.

المصدر: RT