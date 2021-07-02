اليمن – أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إن 80% من المجتمع اليمني بحاجة للمساعدات، نتيجة لتفاقم الوضع الإنساني بسبب النزاع المسلح واحتدام الوضع السياسي في البلاد.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في عدن، إلى “أن الزيارة التي تعد الثالثة لليمن تأتي في إطار اهتمام اللجنة الدولية بالوضع الإنساني وإيصال رسالة للاقليم والعالم للقيام بالواجب تجاه الشعب الذي يعاني تحديات كبيرة بمختلف القطاعات الخدمية”.

وأضاف أن اللجنة تسعى من خلال الزيارة لعقد لقاءات مع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين لبحث عدد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها تبادل الأسرى والتعرف على المفقودين، باعتبار ذلك من القضايا التي تؤرق حياة كثير العوائل اليمنية بسبب فقدان ذويهم.

ودعا ماورير جميع الأطراف للعمل “بنوايا صادقة من أجل الوصول لأرضية مشتركة تنهي قضايا الأسرى والمخفيين، وفقا للقانون الدولي المتعلق بالانتهاكات والمعتقلين”.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي والمساعدات الصحية والطبية الطارئة في أكثر من 83 مركزا صحيا ومستشفى، ودعم مراكز الأطراف الاصطناعية لتعويض من فقدوا أطرافهم ومساعدتهم على الحركة وتجاوز الاعاقات التي تعرضوا لها.

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك عبر الاتصال المرئي، والتقى بشكل مباشر يوم الخميس مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، وبحث معهما إمكانية إيجاد حل للعديد من القضايا الإنسانية في البلا.

المصدر: RT