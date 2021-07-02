إيطاليا – أكد السفير المصري لدى روما هشام بدر على أهمية مواصلة الجهود اللازمة لاستئناف حركة السياحة بين مصر وإيطاليا، لما في ذلك من مصلحة وفوائد مشتركة للبلدين.

وتم خلال اجتماع مع وزير السياحة الإيطالي ماسيمو جارافاليا حضره مدير مكتب “مصر للطيران” في روما حاتم محمود، التأكيد على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان خلو المقاصد السياحية من فيروس كورونا.

ونقل السفير بدر الدعوة الموجهة من وزير السياحة والآثار المصري خالد عناني إلى نظيره الإيطالي لزيارة مصر على رأس وفد من كبريات الشركات السياحية الإيطالية، بغرض التعرف على أرض الواقع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان خلو المقاصد السياحية بشرم الشيخ من فيروس كورونا، بما في ذلك التدابير سواء لدى الوصول أو في الفنادق لضمان راحة وأمان الزائرين.

وشدد بدر، على أن “المقاصد السياحية المصرية الرئيسية كمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء أصبحت آمنة، ويتم فيها اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية لحمايتها، بما في ذلك التحسب جيدا للسلالات المتحورة من فيروس كورونا”.

وعقب اللقاء، أصدرت وزارة السياحة الإيطالية بيانا صحفيا تناول المناقشات التي تمت مع السفير المصري للدفع تجاه استئناف حركة السياحة بشكل آمن لكل من المسافرين الإيطاليين والمصريين، وذلك بغرض زيادة التدفق السياحي وخاصة إلى منتجعات البحر الأحمر.

المصدر: “بوابة أخبار اليوم”